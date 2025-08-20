Nem em Bali, onde se encontra de férias em família, Diogo Amaral dá descanso à sua Célia, neste caso, a Jessica Athayde. Esta quarta-feira, dia 20 de agosto, o ator partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma nova partida que pregou à sua amada e que rendeu muitas gargalhadas aos seguidores.

Na gravação (que poderá ver na galeria) é possível ver um empregado do local em que se encontram hospedados a mostrar a Jessica Athayde uma toalha com... o seu rosto impresso.

"O Célio gosta muito de fazer surpresas à Célia", escreveu Diogo na sua página de Instagram.

"Ainda vais lançar tendências em Bali, a gargalhada do Oli é o melhor", refere um seguidor na caixa de comentários. "Maluco... Completamente maluco", acrescentou outro em tom de brincadeira.

Também em Bali, Diogo Amaral partilhou um outro vídeo - gravado anteriormente no Algarve - no qual faz a Jessica Athayde diversos piropos, uns mais atrevidos que outros.

"Segunda temporada da série, a minha Célia adoooraaaa piropos (estes foram gravados quando estivemos em Cancela, como diz o meu Oliveirinha e achei que tinham de ficar aqui para todo o sempre. Qual é o teu preferido? E se sabes/conheces algum piropo dos bons, partilhaaaaa, por favor)".

Recorde-se que em comum, Jessica Athayde e Diogo Amaral têm um filho, o pequeno Oliver. O ator é também pai de Mateus, que nasceu do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.

Os 'Célios', um dos casais de famosos mais amados em Portugal

No dia 30 de julho, Jessica Athayde e Diogo Amaral completaram nove meses de casamento. Numa bonita partilha que fez na sua página de Instagram, o ator recordou o pedido de casamento da companheira durante umas férias nas Maldivas, um momento que guarda com grande carinho.

"Passado umas horas mandou uma mensagem para irmos ter com ela à piscina. Quando chegamos lá, a minha Célia estava 'mascarada' de sereia do outro lado da piscina, viu-me e gritou: 'Estás pronto?' Eu pensei que o 'estás pronto' era ela a mandar-me filmar (porque estava vestida de sereia).

Saquei do iPhone e gritei de volta: 'Estou! Andaaaaa…' Só quando ela chegou perto e disse: 'Diogo Amaral, quer ser a minha sereia?' Só aí é que percebi que era uma coisa especial e estranhamente fofinha que estava a acontecer e parei de filmar para saborear o momento, mas demorei algum tempo a perceber que era a minha Célia mais bonita do mundo a pedir-me em casamento".