Jessica Athayde e Diogo Amaral são um casal muito querido pelo público. Os atores já estão casados pelo registo civil, mas este sábado, dia 30 de novembro, decorre a festa de casamento há muito aguardada.

A boda terá cerca de 190 convidados e não tem sido fácil de preparar. Nas redes sociais, Jessica mostrou-se, algumas vezes, uma noiva em apuros!

A atriz contou com a ajuda de uma empresa para organizar a festa e partilhou com os seguidores alguns detalhes da busca pelo vestido de noiva perfeito.

O pedido de casamento

Em fevereiro deste ano, o casal foi de férias para as Maldivas e 'Célia' (nome carinhoso pelo qual Diogo trata Jessica), já tinha tudo planeado. Mandou fazer Legos e um fato de banho personalizado com o pedido de casamento e onde se podia ler: "Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?". Para esta surpresa, Jessica tirou até um curso de sereia, já que vestiu uma cauda e nadou numa piscina.

Diogo Amaral disse "sim" e os dois começaram os preparativos para o grande dia.

Diogo e Jessica: uma história com altos e baixos

A relação do casal nem sempre foi fácil já que os dois viveram uma verdadeira montanha russa de emoções. Em 2019, nasceu Oliver, filho em comum dos atores. A atriz confidenciou, por diversas vezes, que a gestação foi um período complicado e que não gostou nada de estar grávida. Cerca de três meses depois do bebé nascer, Jessica e Diogo separaram-se. Mais tarde, em várias entrevistas, a atriz assumiu que a doença do ator foi um dos motivos do afastamento, e Diogo chegou mesmo a procurar ajuda para tratar a sua adição.

Do que se sabe, durante o período de recuperação do ator, Jessica esteve ao seu lado a dar o apoio que conseguia e os dois eram muito amigos.

Em 2021, surgiram rumores de que tinham reatado a relação e, no Dia dos Namorados, em 2022, Diogo confirmou que estavam juntos novamente através de uma publicação no Instagram.

O amor falou mais alto e, este sábado, a família Athayde Amaral começa uma bonita caminhada pela vida fora.

Nas redes sociais, são constantes as partilhas a dois. Seja com declarações muito apaixonadas ou até com imagens onde não falta o sentido de humor, a verdade é que a boa disposição faz parte deste casal.

Recorde as fotografias mais marcantes de Jessica e Diogo na nossa galeria.

