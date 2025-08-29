Jessie J recorreu à sua página de Instagram para trazer novidades menos positivas aos seguidores e fãs.

A artista, de 37 anos, está a enfrentar uma luta contra o cancro da mama e viu-se obrigada a cancelar os concertos da sua tour nos Estados Unidos da América e a adiar os concertos na Europa.

"Vou tentar falar rapidamente, com mais factos, menos emoção, e ser direta. Como alguns de vocês sabem, eu acabei de passar por uma cirurgia há oito semanas devido a um cancro da mama.

Infelizmente terei que passar por uma segunda cirurgia. Não é nada muito sério, mas precisa de ser feita antes do fim do ano, e infelizmente isso acontece mesmo no meio de uma tour", revelou a cantora no vídeo.

Jessie J confidenciou ainda aos fãs que toda esta situação a faz sentir frustrada.

"Estou a viver o momento, estou a abraçar o momento e a ir com o que acontece. Sinto muito. Sinto-me frustrada e triste, mas é o que é, eu preciso de ficar melhor, preciso de ficar curada, e eu sei que essa é a decisão correta a tomar, estou a adiar a tour para o ano que vem".

No fim do vídeo, a artista pede desculpa aos fãs pela desilusão mas garante que há novidades boas a caminho.

"O que eu posso dizer é que há música nova a chegar. Muita música! Estou a receber mensagens agora sobre a capa do novo álbum. Mal posso esperar para vocês ouvirem essas músicas, mas, como disse, estou a tentar viver o momento, a fazer o meu melhor [...] eu preciso de me curar. Perdoem-me. Sinto muito, isto é uma porcaria, mas sei que vocês já imaginavam que isto pudesse acontecer", concluiu Jessie J.

O diagnóstico de cancro da mama

A 3 de junho deste ano, Jessie J comunicou aos fãs e seguidores que estava com cancro da mama.

"Fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial. O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", confessou a cantora.

Pouco tempo depois foi operada fazendo uma mastectomia. Mas o pós-operatório teve uma complicação que a fez regressar ao hospital. Jessie teve uma infeção com origem num coágulo nos pulmões mas tudo não passou de um susto.

Numa recente entrevista ao The Sunday Times, a artista britânica acabou por revelar:

"As pessoas pensam que, uma vez que recebes alta, acabou [...] Há uma hipótese de 50% do cancro voltar", confidenciou a cantora.

Semanas após a cirurgia a artista teve ainda que lidar com outra questão: o seu cabelo começou a cair.