Shawn Mendes voltou a Portugal para dar um concerto - que estava esgotado - na noite desta quinta-feira no Meo Arena, em Lisboa.

O artista está em tour até outubro deste ano com o seu mais recente álbum, 'Shawn', lançado em novembro de 2024.

Portugal é sempre um destino especial para o cantor que tem origem portuguesa. O seu pai é do Algarve e Shawn faz questão de mostrar que sente orgulho nas suas origens lusitanas.

Os momentos altos do concerto de Shawn Mendes

A homenagem a Diogo Jota

Foi na segunda parte do espetáculo que o artista, ao interpretar a música 'Heart of Gold', apareceu vestido com uma camisola da seleção nacional com o nome de Diogo Jota e com uma bandeira portuguesa.

Esta homenagem ao futebolista que morreu de forma trágica a 3 de julho deste ano emocionou a plateia presente que fez questão de aplaudir este gesto. Recorde-se que o internacional português seguia num automóvel com o seu irmão André Silva, na zona de Zamora, em Espanha, quando o carro se despistou fazendo com que se incendiasse de seguida. Os dois morreram no local.

O orgulho em ser português

Durante a atuação, o cantor falou sobre a importância das origens e de como se sente "em casa no nosso país".

"Tenho muita família aqui hoje. Eu estive aqui algumas vezes em Portugal quando era mais novo, mas, nos últimos dias, sentado a olhar para o mar, tive pela primeira vez a sensação de estar a voltar para casa. Sou alguém que lida com esse sentimento de pertença e, muitas vezes, quando estou em Portugal, sinto que pertenço. Obrigado por isso.

Nestes dias, sentado a olhar para a costa senti muito orgulho em ser português", referiu o artista, levando o público ao rubro.

O fim do concerto

E no fim do concerto Shawn Mendes continuou a mostrar a sua portugalidade. Nos créditos do espetáculo foi possível ouvir a música 'Uma Casa Portuguesa' de Amália Rodrigues.

Maro também esteve presente

Como de costume nesta tour de Shawn Mendes, a portuguesa MARO abriu o concerto em Lisboa, conquistando o público.

A notícia de que a artista iria fazer parte do espetáculo do cantor surgiu em maio depois de aparecem fotos dos dois juntos, que levantaram até suspeitas de um possível romance.