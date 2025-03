O programa mais romântico da televisão está de volta à SIC. 'Casados à Primeira Vista' estreou no passado domingo e já são conhecidos alguns casais.

Milene Sofia, de 26 anos e Ruben, de 32, foram o primeiro casal a subir ao altar mas parece que a modelo não ficou muito impressionada com o noivo.

Já no copo de água, no momento da dança, Milene mostrou-se desconfortável com o toque.

"Eu não estou habituada ao toque, principalmente de alguém quem eu não conheça e quando ele me toca é estranho para mim", confessou a modelo.

