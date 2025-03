'Casados à Primeira Vista' está de volta à antena da SIC e já foram conhecidos os primeiros três casais.

Domingos, de 67 anos, casou com Isa, de 63, mas as primeiras impressões parece que não foram as melhores.

Num desabafo 'às escondidas', o concorrente acabou por admitir que o aspeto físico da mulher não é o que mais o agrada.

"É aquilo que eu esperava mais ou menos. Disse sempre que não queria uma mulher muito forte. Julgo que ela parece-me que é", começa por fizer.

"De resto parece-me toda para a 'frentex', toda desinibida. Pelo menos aí ganhei pontos. Logo à noite já dá para ver como é que ela é, como não é. Conversar... também não me quero meter logo assim, [em] palhaçadas mais sexuais nem nada... [...] Não quero que ela diga que eu sou abusador", revelou o reformado.

