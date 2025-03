O casal Isa e Domingos do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista' parece estar a começar a desentender-se.

Tudo se passou durante o copo de água, onde Domingos deu uma opinião mais controversa. O assunto? Tatuagens.

"Sou contra tatuagens, muito menos em mulheres! Quando vejo tatuagens nas pernas, nos braços, nas coxas, não me sinto à vontade", disse o reformado num depoimento depois de Isa mostrar que tem uma tatuagem no pulso com o nome do neto.

Veja aqui o momento.

Leia Também: "Quando me toca é estranho". Milene de 'Casados' reage a dança em casal