A noite da cerimónia de compromisso de 'Casados à Primeira Vista' no passado domingo, 27 de abril, ficou marcada por um momento muito tenso e inédito no formato da SIC.

Domingos, o concorrente do Porto, de 67 anos, foi expulso do programa. Foi revelado um áudio de uma chamada telefónica deste para um amigo onde o reformado fala de forma inapropriada de outra concorrente, Raquel, e admite estar a fingir com a sua própria mulher, Isa.

"Estou a fazer de ator. A gente [ele e Isa] agora acabou mesmo. [...]

Não fui eu que lhe pedi, foi ela [Raquel] que disse que gostava de ir a uma danceteria comigo. [...] Disse-me que queria que lhe emprestasse um blusão. E ela ontem toda 'coisa' a dançar comigo. Esta sim vale a pena. Apesar de ser mais nova até fazemos um 'coiso' bonito. Até te vou mandar uma foto para tu veres. Eu vou-me fazer ao bife. É boa ao toque, não repela. Toquei-lhe em todo o lado, foi na cinta, dancei com ela, dei-lhe beijos na cara.", referiu Domingos.

"Tem a idade do meu pai", revela Raquel, em choque.

Os especialistas decidiram que não fazia sentido Domingos continuar na experiência já que este admitiu estar a ser "um ator", por este não ser sincero e por um acumular de acontecimentos que não correspondem ao conceito do programa.

Veja aqui o momento.

