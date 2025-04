A expulsão de Domingos, concorrente do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', por ter tido um comportamento impróprio, deixou os fãs do programa estupefactos.

A decisão partiu dos especialistas do formato, Sara Malcato, Eduardo Torgal e Cris Carvalho, que estiveram (os últimos dois), esta segunda-feira, no programa 'Casa Feliz' para falar do sucedido.

"Quando começa a pisar o risco do propósito e dos valores do programa, aí a coisa fica séria. [...] O que não funciona são as mentiras, não faz sentido ficar na experiência, não estaríamos a ser fiéis", referiu Cris.

Já Eduardo admitiu: "Se ele se tivesse retratado e, de alguma forma, conseguisse explicar aquele incidente, e, de facto, deixar de ser ator... porque quando a pessoa faz de ator não temos com o que trabalhar", confessou o especialista.

Recorde-se que Domingos foi 'apanhado' a falar de outra concorrente, Raquel, com um amigo, referindo que se ia "fazer ao bife" e assumindo que o casamento com Isa era uma encenação.

Veja aqui a opinião dos especialistas.

Leia Também: Inédito! Domingos expulso de 'Casados à Primeira Vista'