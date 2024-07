Onde passar as tardes de calor este verão? 5 piscinas imperdíveis

Algarve

Pé na areia a dois passos do mar

O Domes Lake Algarve -Autograph Collection, resort de luxo localizado em Vilamoura, com acesso à praia da Falésia, conta com três piscinas e cinco restaurantes. A piscina de areia natural depressa conquista os hóspedes mais novos. O resort tem um Kids Club com atividades que levam o conceito de sustentabilidade aos mais novos. O Clube KiEPOS visa fomentar um espírito eco consciente e convida as crianças a plantar as suas próprias verduras, ervas.

Com uma localização junto à praia, no Domes Lake Algarve - Autograph Collection os mais novos podem, ainda, experimentar desportos náuticos, como caiaque, e juntar a família num barco à vela para um passeio pelas praias secretas e enseadas escondidas na costa algarvia. Mini-golfe, equitação ou um passeio com os pais numa bicicleta ecológica pelo parque ambiental da Ria Formosa, uma reserva mundial da biosfera com as suas raras espécies protegidas, está na lista de atividades.

Algarve

Uma infinity pool com o pinhal a perder de vista

O Verdelago é o único empreendimento de luxo sustentável, na primeira linha de praia, entre a Praia Verde e Altura. Rodeado por um extenso pinhal, que se estende até à praia, este resort de cinco estrelas conta com um Clube exclusivo que inclui uma infinity pool e oferece um serviço personalizado, que convida a desligar e relaxar, desfrutando de uma refeição ligeira ou de um cocktail.

O Clube do Verdelago inclui o Salicórnia – um restaurante com open kitchen, com assinatura do chef italiano Marco Alban - dois bares (interior e exterior) com cocktails de assinatura, e um open market. Um espaço rodeado por extensas zonas verdes e por passadiços de madeira que se estendem por dois quilómetros e levam os hóspedes até às torres de observação, com uma vista 360.º da envolvente ou à praia. A estas valências, junta-se o Wellness Dome, um complexo com diversos campos multidesportivos, uma pista (pumptrack) para BMX / BTT, diversos percursos pedonais e cicláveis com cerca de 7 km por entre sobreiros e pinheiros, charcas temporárias e uma lagoa. Este resort tem serviço de apoio familiar, com babysitting e um Kids Club.

O Verdelago conta, ainda, com mais uma piscina na zona central do resort. Já na areia pode contar ainda com uma food track, onde poderá encontrar sumos naturais, cocktails, limonada, e ainda o espaço de desportos náuticos.

Estremadura

Entre a serra e o mar

Para que possa desfrutar de momentos de puro relaxamento e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde e bem-estar, o The Oitavos sugere o Pool Day & Spa.

Ideal para quem procura cuidar do corpo e da alma, enquanto usufrui da tranquilidade do The Spa, o Pool Day & Spa inclui uma massagem relaxante de corpo inteiro com a duração de 50 minutos, acesso à piscina exterior de água do mar aquecida e com vista para o mar. Este programa inclui, ainda, acesso à balneoterapia, com piscina de jatos interior, com água do mar aquecida, sauna, banho turco e Jacuzzi.

Para complementar o dia de puro relaxamento e de sol, o Pool Day & Spa oferece também uma Healthy Meal, composta por salada de rúcula, tataki de atum e abacate com vinagrete de ponzu. Para acompanhar, um chá frio de hibisco.

Situado na Quinta Marinha, em Cascais, o The Oitavos é uma mistura de campo e mar, tendo como pano de fundo a Costa Atlântica e o Parque Natural de Sintra-Cascais.

entre a serra Divulgação

Beira Interior

A natureza como companhia

A Cerca Design House oferece passeios a pé, de bicicleta, fotográficos e caminhadas. Faça um piquenique no jardim, ou, se o tempo o permitir, suba à Serra da Estrela.

Ao chegar a casa peça um chá para acompanhar o bolo caseiro cujo aroma se sente mal subimos as belas escadarias de granito deste solar beirão.

Nesta casa, cujas origens remontam ao século XVII, há lugar para para toda a família. Existem dez quartos disponíveis na casa principal e cinco villas com um quarto de casal, kitchenette e sala com sofá-cama com capacidade para duas pessoas.

Na Cerca Design House há livros, em diferentes línguas, numa estante contorcida na minibiblioteca caracol, sofás para esticar o corpo, jacuzzi na antiga “loja das vacas” como lhe chamava o povo da aldeia. Os quartos têm o nome das plantas das serras ali perto: sargaço, cardo, alecrim, orvalhinha. Nas villas, para além de uma acolhedora sala onde poderá desfrutar de um chá ou de um sumo refrescante, tem também disponível uma pequena cozinha toda equipada.

 A natureza como companhia Divulgação

Madeira

Sobre os telhados do Funchal e vista para o Atlântico

É no topo deste edifício, com uma vista panorâmica sobre o Atlântico, que a piscina de água aquecida do Barceló Funchal Oldtown se localiza. No centro histórico da capital da ilha da Madeira caracteriza-se pelo projeto de reabilitação arquitetónica, em que se recuperaram as fachadas e as lajes interiores de seis edifícios do século XVII, e pela decoração de interiores inspirada no artesanato da ilha, que enaltece o património cultural da Madeira.

O rooftop bar B-Heaven, localizado no telhado do hotel, junto à piscina, com um solário e com vista sobre o mar, é uma das joias da coroa e o local perfeito para usufruir de uma tarde de verão com um mergulho na piscina e uma bebida acompanhada de petiscos.

O hotel Barceló Funchal Oldtown, de categoria cinco estrelas e 111 quartos, conta com vistas panorâmicas sobre o oceano Atlântico e para a Sé Catedral do Funchal.