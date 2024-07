O Sheraton Cascais Resort, localizado no coração da Quinta da Marinha, em Cascais, volta a promover as suas sessões de cinema ao ar livre, através de uma parceria com a Cine Society. Especializada em promover noites de cinema em rooftops na capital, a Cine Society leva esta experiência aos jardins do Sheraton Cascais Resort.

A primeira sessão acontece no próximo dia 20 de julho, às 21h00, e o filme escolhido é “Mamma Mia!”, um dos musicais mais animados e amados do mundo. No dia 3 de agosto é a vez de “Notting Hill” e, no dia 14 de setembro, de “Top Gun” (original).

Para desfrutar deste programa é necessário comprar bilhete, através deste link, com um custo de 13,9€ por pessoa. A experiência fica completa com pipocas (4€), cachorros (4€), mini-hambúrguer (5€).