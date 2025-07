Letizia de Espanha não tem tido descanso nos últimos tempos. Com uma agenda preenchida são vários os eventos nos quais a monarca tem marcado presença.

Esta sexta-feira, dia 11 de julho, a mulher do rei Felipe VI esteve nas instalações da AECID, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

Para a ocasião, a soberana recuperou um dos seus coordenados de alfaiataria, combinando um blazer com uma calças de modelo 'lápis'.

À semelhança de Kate Middleton, conforme evidencia a revista Hola!, também a Letizia tem uma paixão por visuais coloridos e este é um deles.

O conjunto em particular é de Hugo Boss, uma das suas marcas de eleição. Apesar das elevadas temperaturas de verão que se faziam sentir em Madrid, a rondar os 30º, a rainha mostrou-se confortável ao surgir de manga comprida. O truque, neste caso, é apostar em roupas com materiais naturais, frescos e respiráveis.

O coordenado, em tons de coral, foi conjugado com um básico - um top branco, sapatos estilo 'scarpins' de salto baixo nude e uma clutch de Adolfo Domínguez igualmente em tons neutros.

Já as joias, neste caso brincos de argola e anel de ouro, eram um exclusivo de Coreterno.

Premiando o lado mais natural do visual, Letizia usou o cabelo solto, bastante brilhante. O seu bronzeado, com o qual faz sucesso todos os verão, também não passou despercebido.

Veja as imagens deste visual na galeria.

Manga comprida no verão? Para Letizia faz sentido

Se para muitas pessoas verão é sinónimo de manga curta, a regra não se aplica à rainha Letizia. Já foram várias as ocasiões em que a monarca provou que um dia mais quente não a impede de usar as suas peças preferidas, ainda que sejam de manga comprida.

Prova disto, por exemplo, foi um evento que aconteceu no princípio do mês, a 2 de julho, no âmbito de uma audiência no Palácio de Zarzuela, em Madrid.

Nesta ocasião, Letizia usou um vestido de manga comprida, em tons de azul, de Adolfo Dominguéz, cujo corte evidenciava a zona da cintura, dando a ilusão de uma 'cinturinha de vespa'. O coordenado ficou completo com umas sandálias de salto reduzido - uma constante nos visuais da monarca nos últimos tempos - em tons de nude e da marca Magrit.

Ora recorde: