Depois da celebração da Páscoa Militar, eis que esta quinta-feira, dia 9, Felipe VI e Letizia de Espanha presidiram à receção do Corpo Diplomático em Espanha, evento anual que acontece no Palácio Real de Madrid.

Para a ocasião, a soberana conjugou uma clássica camisa branca com uma saia comprida em tons de azul, que deixou a sua figura mais esguia. A saia é de Carolina Herrera, uma das suas criadoras favoritas.

A camisa, conforme adianta a revista Hola!, foi feita à medida da monarca pela Givenchy Couture.

O visual é bastante parecido quando comparado com o usado há dois anos, em 2023.



© Getty Images

No que diz respeito aos brincos eram de diamante e safira, em forma de lágrimas, e foram usados pela primeira vez no concerto do 40.º aniversário da Constituição Espanhola, em 2018.

