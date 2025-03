Numa envolvência calma e reservada na cidade de Lagos, o Cascade Wellness Resort é um refúgio para quem deseja aproveitar as suas férias de forma serena. Logo à entrada, uma fragrância envolvente paira no ar, doce e quente, criando um ambiente acolhedor e familiar. Segundo Silvana Pombo, diretora do resort, esta essência foi desenvolvida exclusivamente para o espaço, reforçando o sentimento de conforto e bem-estar.

O hotel destaca-se pela sua estética minimalista e tons neutros, características que se estendem aos seus restaurantes, onde os sabores autênticos e os produtos sazonais ganham protagonismo. Diogo Pereira, chef executivo da unidade hoteleira, acredita que "não existe nada mais perfeito do que a mãe natureza", privilegiando ingredientes frescos e locais para criar pratos que homenageiam a gastronomia portuguesa.

O chef acompanha os três restaurantes do Cascade Wellness Resort – Gastropub, Senses e Mundi –, cada um com uma identidade distinta. O Gastropub que presta homenagem à cozinha portuguesa, enquanto o Senses se foca na alta gastronomia, numa fusão entre a cozinha internacional e regional. Já o Mundi é um restaurante sazonal, com buffet de pequeno-almoço e menus de almoço e jantar no verão.

Senses: Uma experiência que desperta os sentidos

Com um conceito de fine dining, o Senses transporta os visitantes numa viagem gastronómica que alia a cozinha internacional à riqueza dos sabores algarvios. Natural da região, Diogo Pereira traz consigo experiências em cozinhas nacionais – do Vila Vita ao Sheraton Algarve - e internacionais - por países como Itália e Venezuela. O chef alia técnica e criatividade ao respeito pelos ingredientes locais, criando pratos que querem contar histórias.

Chef Diogo Pereira Chef Diogo Pereira créditos: Divulgação

O Senses não apresenta uma carta fixa, mas disponibiliza três menus de degustação surpresa, com preços de 75€, 93€ e 105€, respetivamente, diferenciando-se pelo número de pratos servidos. Entre as criações do chef, destaca-se como prato assinatura o Pregado com Pés de Leitão e Coentrada, uma fusão entre mar e terra que reflete a essência da sua cozinha. Ingredientes como ovos, marisco e pão são elementos-chave no seu trabalho, transmitindo a autenticidade da gastronomia portuguesa.

Inspirado pelo património gastronómico do Algarve, o Senses também resgata influências das grandes navegações portuguesas, incorporando ingredientes e técnicas trazidas pelos navegadores no tempo dos descobrimentos, dada a proximidade de Lagos ao mar.

Neste restaurante, as criações do chef que, por vezes, resultam de combinações inesperadas, despertam-nos memórias felizes com sabor a casa. É o caso de um dos pratos principais do menu que tivemos oportunidade de experimentar, que combinou caldo verde, chouriço e robalo. Embora seja uma mistura pouco comum, traz familiaridade ao prato. Outro exemplo, são as presas de porco alentejano e o vinho tinto Sonhador. Esta dupla fez-nos também viajar até ao Alentejo, permitindo-nos quase sentir o seu típico calor de verão.

Além disso, cada prato presta homenagem a um produto ou região do Algarve, enquanto o ambiente sofisticado do restaurante, com vista para o mar e o pôr-do-sol, contribui para compor a experiência.

No Cascade Wellness Resort, o Senses propõe uma viagem gastronómica com sabor a casa ao comando do chef Diogo Pereira Alguns dos pratos apresentados pelo chef no menu de degustação. créditos: Divulgação

Cascade Wellness Resort Morada: Rua das Ilhas, 8600-513 Lagos

Site: cascaderesortalgarve.com

Telefone: 282 771 500

E-mail: reservations@cascade.pt

Check in: 15h para quartos de hotel e 16h para apartamentos

Check out: até às 12h

Horário: De sexta a terça-feira, das 19h às 22h

Para os apreciadores de gastronomia, o Senses oferece ainda a "Mesa do Chef", onde os visitantes podem acompanhar o processo criativo e interagir diretamente com o chef. Uma oportunidade para explorar os bastidores da alta cozinha e compreender a paixão e técnica por trás de cada prato.

Para Luciano Rosa, diretor de F&B do resort, “não existe Senses sem o chef Diogo Pereira”, porque, na sua perspetiva, só este consegue transmitir a alma do restaurante.

O Senses funciona de sexta a terça-feira, das 19h às 22h, estando aberto a hóspedes e visitantes externos. O estacionamento gratuito garante comodidade no acesso.

Uma forte ligação aos produtos locais

A preocupação com a sustentabilidade e a frescura dos ingredientes é uma constante na cozinha do chef Diogo Pereira. Sempre que possível, privilegia produtores locais, como é o caso da "OstraSelect", em Alvor.

Com apenas seis elementos na equipa, a "OstraSelect" produz milhares de ostras por dia, grande parte destinadas à exportação. Para expandir a venda ao consumidor final, surgiu a "Oyster Experience", que leva o produto a diversas regiões do Algarve e eventos privados. O diretor da empresa, Rui Ferreira, revela, numa visita à unidade de produção, o desejo de criar um projeto de degustação de ostras para residentes e turistas.

Esta empresa familiar aposta numa produção artesanal e sustentável de ostras, garantindo a preservação do ecossistema marinho. O lema da empresa, "Happy Oysters", traduz a preocupação com a produção sustentável, alinhando-se com a filosofia de Diogo Pereira, que valoriza ingredientes sazonais e de origem.

Neste restaurante, o chef encontra o equilíbrio entre tradição e modernidade, apresentando pratos que honram a gastronomia portuguesa enquanto desafiam os sentidos. Uma viagem pelos sabores da terra e do mar, num dos mais exclusivos refúgios do Algarve.

O SAPO Lifestyle esteve no Senses a convite do Cascade Wellness Resort.