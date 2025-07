Cayetano Rivera está em destaque na imprensa espanhola depois de ter ter sido detido na madrugada de segunda-feira, dia 30 de junho. O toureiro esteve envolvido numa discussão com funcionários de um restaurante de fast-food, em Madrid, Espanha, e as autoridades foram chamadas ao local.

Relatos alegam que o ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes resistiu à polícia, tendo sido levado sob custódia "pelo crime de resistência à autoridade e desobediência". No entanto, Cayetano Rivera nega alguns dos factos relatados pela imprensa, e agora o seu advogado apresenta novas informações.

Ao que tudo indica, a discussão com os funcionários do estabelecimento começou quando o toureiro tentou levantar o seu pedido, mas não conseguiu apresentar o recibo porque a máquina de venda automática não lhe terá entregado o mesmo. A situação gerou um momento de tensão e levou a que a polícia fosse chamada ao local.

Joaquín Moeckel, advogado de defesa de Cayetano Rivera, explicou à ¡HOLA! que o seu cliente "nunca se recusou a cooperar com a polícia" e acredita que "tudo foi desproporcional".

Ao relatar a sua versão dos acontecimentos, disse: "Eles colocaram-no no carro da polícia com as mãos algemadas. Quando estava lá dentro, meteram-no sem cinto de segurança. Quando ele protesta, argumentando que não pode andar sem cinto de segurança, eles disseram que o carro não tinha cinto de segurança porque está avariado. Mais tarde, o levam-no ao hospital para avaliação médica, pois no momento em que o atiraram ao chão, ele foi agredido."

"O Cayetano pediu para fazer uma chamada e pediu o telemóvel de volta para que pudesse ver algo, mas disseram que não o tinham. Acontece que ele tinha-o deixado cair dentro do carro da polícia", acrescentou.

"Eles deixaram-no magoado, claro. Ficou ferido no rosto, olhos... Ele foi ao médico e tem ferimentos nos pulsos, no olho, e fizeram uma TAC à cabeça para ver se tinha algum tipo de ferimento, alguma fratura", revelou ainda.

O advogado de Cayetano Rivera afirmou que o seu cliente "está triste porque não consegue entender este tratamento exagerado".

"Ele está dececionado, muito triste com tudo isto", destacou, referindo também que mantiveram o toureiro algemado quando estava já sozinho numa cela. "O que é que ele ia fazer sozinho na cela?", questionou.