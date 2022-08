"Receitas simples e práticas para os dias mais corridos é exatamente o que vem a calhar hoje". Assim nos diz Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", autora desta receita.

Pode usar carne do peito em vez da coxa, se preferir, e reduzir o tempo de confeção em conformidade. O molho pode ficar tal como é ou pode passá-lo com a varinha mágica.

Todos os ingredientes se ligam de uma forma muito especial que resulta numa receita saborosa.

É tão simples preparar receitas inovadoras e deliciosas a partir da combinação de ovo com os ingredientes que ditam a nossa imaginação. Uma receita da autoria de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão Too Good To Go.

Esta receita é vencedora: demasiado fácil, todos gostam, é saudável e pode ser acompanhada por todo o tipo de legumes estufados, salteados ou cozidos, ou por purés.

"Quando assado, o grão transforma-se numa pepita deliciosa, crocante e com sabor a frutos secos. Por outro lado, assar o tomate intensifica o seu sabor adocicado. Uma combinação sensacional". As palavras são de Matt Pritchard, autor do livro "Dirty Vegan" de onde retirámos esta receita.

Uma forma simples e agradável de preparar um arroz de bacalhau de sabor caseiro.