Esta sopa não demora tanto tempo quanto isso a preparar, porque todas as especiarias entram no tacho de uma só vez. A receita é uma sugestão do livro "Dirty Vegan".

Na cozinha também podemos criar ambientes à boleia dos ingredientes que levamos aos nossos pratos. Aqui, uma sugestão de sabor a Oriente, temperada com muitas especiarias.

O Ramen é dos pratos típicos de comida de conforto da cozinha asiática. Experimente.

O tofu tem a particularidade de absorver os sabores do molho que o acompanha. Neste caso, o sabor intenso propiciado pelo caril e leite de coco.

Um prato com sabores e cores vibrantes, tão característica da cozinha persa. A sugestão é do chef Miguel Mesquita, a partir do seu novo livro "Cozinhas do Mundo".

Com meia dúzia de ingredientes, imaginação e inspiração nasce um prato bem simples e leve.

"Este Caril de lentilhas vermelhas é perfeito para um jantar bem rápido e super nutritivo. Uma refeição vegan e deliciosa, que combina na perfeição com o outono", sublinha Alida Remtula, autora da receita sugerida pelo blogue "Alida's Food".

De terras do Japão, chega a inspiração para este tradicional prato, que todos bem conhecemos, aqui reinventado pelo chefe de cozinha Serrano.