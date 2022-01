Sopa indiana de couve-flor, espinafres e lentilhas

Preparação

Aqueça o azeite num tacho em lume médio a brando. Refogue delicadamente a cebola e o aipo, com uma pitada de sal, durante cinco minutos, até começarem a ficar tenros. Adicione a batata, o tomate, o alho, o gengibre e as especiarias e deixe refogar mais cinco minutos, mexendo bem para impedir que as especiarias fiquem agarradas ao fundo do tacho (junte um pouco de água se necessário).

Incorpore as lentilhas e o caldo. Ferva o preparado em lume brando durante cerca de dez minutos.

Introduza os raminhos de couve-flor no tacho e deixe ao lume mais 20 minutos, até a couve-flor e as lentilhas ficarem tenras. Junte um pouco de água se o caldo lhe parecer demasiado espesso.

Enquanto a sopa está ao lume, aqueça o coco em lume brando numa frigideira, durante cerca de cinco minutos, para ficar ligeiramente tostado. Reserve.

Quando a sopa estiver quase pronta, incorpore os espinafres e deixe cozer um par de minutos, até as folhas mirrarem por completo. Prove a sopa e retifique o tempero com sal, pimenta e uma ou dias espremedelas de sumo de limão. Antes de servir, polvilhe com coco tostado.