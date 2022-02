Um clássico das nossas cozinhas que se faz em casa sem grande trabalho e com resultados surpreendentes.

Uma versão do tradicional à Brás que substitui o bacalhau pelo camarão. Delicioso.

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou o Bacalhau à Brás numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

Esta é a uma versão de um clássico português: Bacalhau à Brás. Nesta receita, o peixe é substituído por legumes, aproveitando as cascas, talos e folhas e vegetais. Um prato anti-desperdício proposto pela To Good To Go.

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".