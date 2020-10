Bacalhau à Brás.

Preparação

Demolha-se o bacalhau como habitualmente, retira-se-lhe a pele e as espinhas e desfia-se com as mãos. Cortam-se as cebolas em rodelas finíssimas. Pica-se o alho. Leva-se ao lume um tacho, de fundo espesso, com o azeite, a cebola e o alho e deixa-se refogar lentamente até cozer a cebola. Junta-se, nesta altura o bacalhau desfiado e mexe-se com uma colher para que fique bem impregnado com o azeite.

Juntam-se as batatas-palha, finas, ao bacalhau e, com o tacho sobre o lume, deitam-se os ovos ligeiramente batidos e temperados com sal e pimenta.

Mexe-se com o garfo e, logo que os ovos estejam em creme, mas cozinhados, retira-se imediatamente o tacho do lume e deita-se o bacalhau numa travessa.

Polvilha-se com salsa picada e serve-se bem quente acompanhado com azeitonas.