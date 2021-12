Legumes à Brás

Preparação

Comecemos por fazer a nossa própria batata-palha. Corte as batatas em tiras, usando um cortador de legumes ou uma faca.

Lave cuidadosamente as batatas e escorra-as. Numa frigideira, em lume médio, frite-as em óleo de girassol até dourarem. Reserve.

Enquanto as batatas fritam, corte os restantes legumes bem finos.

Refogue a cebola em azeite, numa frigideira grande, em lume médio. Junte os dentes de alho já cortados e continue a mexer. Se estiver a usar legumes rijos (como a cenoura) ou talos, junte-os agora. Tempere com sal e pimenta.

Quando os legumes rijos estiverem quase prontos, junte os legumes tenros. Tempere e continue a mexer até que todos os legumes estejam bem cozinhados.

Junte as batatas fritas aos legumes e envolva tudo.

Numa taça, bata oito ovos com o sal, a pimenta e a salsa picada.

Verta os ovos batidos na mistura de legumes e envolve tudo cuidadosamente, em lume brando, até obter uma consistência cremosa.

Sirva numa travessa com azeitonas pretas e salsa picada

Notas: use caules, cascas comestíveis e folhas que já não estão no seu melhor - recomendamos couve-coração, alho-francês, cenouras e curgete, mas use o que tiver.