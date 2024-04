Os Gromperekichelcher são um dos snacks mais adorados pelos luxemburgueses: bolinhos de batata fritos em óleo, cujo sabor salgado é contrabalançado por um molho de compota de maçã. São uma forma festiva de dar uso a sobras de batatas. A receita é da To Good To Go.

Um prato a fazer lembrar os petiscos de antigamente. O que diriam as avós desta receita do chef José Serrano? Experimente.

Quem não se recorda de um bom frango de fricassé? Neste caso, a nutricionista Rita Rocha de Macedo, autora do livro "O segredo do metabolismo", propõe-nos uma pescada de fricassé, acompanhada de puré de brócolos.

Quantas vezes preparou um puré de couve-flor? Fica excelente a acompanhar estas almôndegas caseiras. A sugestão é da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

Salada mais do que uma mistura de ingredientes, prende-se com a harmonia entre os alimentos. Neste caso, uma combinação fresca, rematada com um revigorante molho vinagreta.

Uma receita muito simples e prática de preparar, ideal para uma petiscada, acompanhada de uma saborosa e refrescante sangria.

Uma deliciosa salada de base vegetal e “maionese” caseira. Experimente.

Esta é aquela alternativa perfeita para quem não gosta ou não se dá bem com pão ou glúten. É muito fácil de fazer e mais versátil do que imagina. Não serve só de pequeno-almoço, mas também de refeição principal, barrada com húmus e com tofu por cima, por exemplo. Uma sugestão retirada do livro "Vegetariano nas Quatro Estações".