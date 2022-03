Tostas de batata-doce de duas formas

Preparação

Corte duas fatias de batata-doce na longitudinal, de forma a ficar com uma maior área de superfície.

Coloque as fatias numa tostadeira (se não for antiaderente, pincele com um pouco de azeite) e deixe tostar por cerca de quatro a cinco minutos, até o exterior ficar ligeiramente mais seco/tostado, e a batata mais maleável.

Entretanto, corte os cogumelos em fatias e cozinhe numa frigideira antiaderente em lume médio-forte com o azeite, até alourar. Tempere apenas no final.

Retire a batata, coloque num prato, e barre uma das fatias com a manteiga de amêndoa e a outra com o abacate esmagado e temperado com o sumo de limão, sal e pimenta.

Acrescente os mirtilos e as sementes de cânhamo à fatia com manteiga de amêndoa, bem como os cogumelos à do abacate, e sirva.

Nota: pode fazer esta receita em qualquer outra altura do ano e com toppings variados. Também fica maravilhoso com manteiga de amendoim, banana e canela, ou húmus, pepino e rúcula, por exemplo. Use a sua criatividade, respeitando sempre os produtos da época.