Pica-pau de carne de porco

Preparação

Coloque a carne num recipiente, adicione os dentes de alho picados, as folhas de louro e a malagueta. Tempere com sal e pimenta a gosto. Regue com a cerveja e deixe a carne marinar durante uma hora.

Numa frigideira, verta um fio de azeite, deixe aquecer e adicione a carne escorrida, deixe saltear alguns minutos de ambos os lados, mexendo de vez em quando.

Adicione a marinada e deixe cozinhar durante cerca de dez minutos.

Passado esse tempo, acrescente o creme vegetal e a mostarda, mexa e deixe cozinhar mais alguns minutos, retifique os temperos.

Retire a carne para um recipiente de servir e adicione os pickles.

Acompanhe com fatias de pão e azeitonas.