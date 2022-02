Bolinhos de batata luxemburgueses

Preparação

Descasque a cebola e rale-a, tal como a batata. Coloque ambas numa taça.

Junte o ovo, a farinha, o sal e a salsa. Envolva bem e reserve durante 30 minutos. Passado este tempo, mexa bem.

Unte uma frigideira com óleo de girassol e coloque-a em lume médio.

Teste se o óleo está suficientemente quente vertendo nele um pouco da massa crua – esta deve começar a borbulhar.

Divida o preparado de batata em quatro porções, para criar na frigideira quatro Gromperekichelcher.

Frite cada lado durante dois a três minutos. Retire os bolinhos da frigideira e coloque-os num prato forrado com papel de cozinha, para absorver o excesso de gordura.

Tempere com sal q.b. e sirva de imediato com uma boa porção de compota de maçã.