As melhores almôndegas

As almôndegas estão entre as receitas simples que, quando bem preparadas, encantam miúdos e graúdos. O mais importante é escolher carne de qualidade, com pouca gordura e, de preferência, de vaca.

Ravioli no forno com bacon

Um clássico da gastronomia italiana muito simples de preparar.

Massinha de peixe

Com ingredientes simples, fazemos magia com a cozinha de aconchego e familiar. A sugestão é de Joana Roque, autora do livro "Cozinha organizada, jantar na mesa".

Bacalhau à Brás

Um clássico das nossas cozinhas que se faz em casa sem grande trabalho e com resultados surpreendentes.

Esparguete com vegetais, a receita do chefe de cozinha Rui Ribeiro

Quando no frigorífico há meia dúzia de vegetais, não resta outra opção senão transformá-los num delicioso prato de massa como nos sugere o chefe de cozinha Rui Ribeiro.

Strudel de alheira e maçã

Um strudel salgado recheado com dois ingredientes que nasceram para combinar, a alheira e a maçã. Para completar, uns espinafres.