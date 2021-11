Ovos Benedict inspirados em Gordon Ramsay

Preparação

Diz-nos “Ele”: “Todas as sextas-feiras à tarde dá-se um estrondoso choque em cadeia dentro deste meu modesto cérebro. Mal acordo, começo a pensar no fim de semana, o que me leva a pensar em comida, o que me leva a pensar em brunch, o que me leva a pensar em ovos, o que me leva a pensar no Gordon Ramsay. Eu sei, não é normal, mas eu nunca disse que era uma pessoa normal. A minha querida Mulher Mistério não se importa, diz que prefere que eu pense em chefes britânicos do que na nossa vizinha com cara de top model. Normalmente, tudo isto acaba à frente do fogão, a preparar uma receita especial. E esta é para mim a melhor receita de ovos Benedict”.

Comece por preparar o molho holandês. Pode também comprá-lo feito, mas garanto-lhe que não é a mesma coisa. Aqueça o vinagre com a pimenta-preta e o estragão, numa panela, em lume médio alto, durante cerca de meia hora.

Quando o vinagre tiver reduzido para cerca de metade, retire do lume e deite fora a pimenta e o estragão. Separe duas colheres de chá da redução de vinagre (é tudo o que vai precisar para esta receita) e guarde o resto para usar noutros cozinhados.

Agora vai juntar as duas colheres de chá de redução de vinagre com as gemas de ovo, numa taça que aguente o calor, e aquecê-la, em banho-maria, enquanto bate à mão até engrossar. Esta mistura deve ficar cremosa e espessa quando a levantar com a batedeira.

Assim que vir que está no ponto, retire o creme do banho-maria e misture lentamente um quarto da manteiga derretida. Volte a colocar a taça por cima da água quente e bata durante dois minutos. Repita o processo com o resto da manteiga, um quarto de cada vez.

Quando o molho estiver com a consistência ligeiramente mais líquida do que a maionese, retire-o do lume, misture o sumo de lima e tempere com flor de sal e pimenta-preta moída.

Agora só precisa de escalfar os ovos: coloque uma panela de água a ferver com 50 ml de vinagre. Mexa a água até formar um redemoinho e cozinhe os ovos um a um, deitando-os no centro do redemoinho para manterem a forma bonitinha.

No momento de servir, espalhe um pouco de molho holandês sobre o pão aberto, coloque uma fatia de presunto por cima, depois o ovo escalfado e mais molho holandês no topo.

Decore com cebolinho picado. É difícil resistir a uma delícia destas, não é?