Strudel de alheira e maçã

Preparação

Numa frigideira com um pouco de azeite, faça um refogado com a cebola e o dente de alho picados. Assim que alourarem, junte as alheiras (retirada da pele e esmagadas), mexendo de vez em quando, de modo a ficarem envolvidas no refogado.

Junte depois as folhas de espinafres e as maçãs em cubos. Assim que ambos amolecerem, retire do lume.

Estendas as folhas de massa filo com cuidado e unte-as, pincelado com manteiga. Coloque umas sobre as outras e no meio coloque o recheio.

Enrole a massa e no topo faça pequenos cortes. Pincele com mais um pouco de manteiga e leve ao forno num tabuleiro untado, por cerca de 20/25 minutos a 180 ºC.