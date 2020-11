Camarão à Brás

Preparação

Frite as batatas em óleo (ou azeite), bem quente, não deixando ganhar demasiada cor, escorra-as em papel de cozinha.

Num tacho, aqueça o azeite e nele amacie a cebola e o alho, sem deixar ganhar cor.

De seguida, acrescente os camarões e mexa com cuidado por dois a três minutos, adicione a batata frita e envolva.

Numa tigela, bata as gemas com os ovos inteiros, tempere de sal e pimenta. Depois, com o lume brando, deite os ovos batidos no tacho dos camarões, mexendo com um garfo.

Retire o tacho do lume enquanto os ovos ainda estão cremosos, para não secarem. Passe de imediato para uma travessa de servir.

Polvilhe com salsa picada e enfeite com azeitonas, sirva de imediato.