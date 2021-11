Preparação

Pique o cebolinho. Corte os cogumelos em quatro.

Lave e corte ao meio as couves para, de seguida, as cozer no caldo de galinha. Quando cozidas, retire do caldo e reserve.

Coza os dois ovos durante sete minutos e reserve. Salteie os rebentos de soja ou bambu em óleo de sésamo. Por fim, coza os noodles no caldo de galinha e reserve também.

Comece por colocar os noodles no fundo de uma tigela.

Disponha as fatias de lombo, os cogumelos, a couve e os rebentos na tigela, sem empilhar os ingredientes. Adicione a folha de nori e deite o caldo a ferver na tigela até encher.

Corte o ovo cozido ao meio e coloque na tigela, assim como o cebolinho picado. Finalize com as sementes de sésamo.

Dica do nutricionista: do oriente vem esta espécie de sopa cheia de sabor e de nutrientes. Dos rebentos de soja ricos em proteína e em folatos, e fonte de várias vitaminas e minerais, à couve pak-choi, rica em fibra e fonte de vitaminas até às sementes e óleo de sésamo, ricos em gorduras mono e polinsaturadas, a variedade é muita.