Frango com manteiga

Preparação

Coloque as coxas numa tigela e polvilhe com uma colher de chá rasa de sal, o piripíri em pó, o sumo de limão e metade do alho e do gengibre. Misture bem e deixe marinar durante 15 minutos.

Passe as coxas, com a pele para baixo, para uma frigideira grande e leve a lume médio.

Quando dourarem, vire-as e repita – demora cerca de 20 minutos. Retire o frango da frigideira e reserve enquanto prepara o molho.

Deite a ghee na frigideira (a menos que tenha ficado gordura de frango suficiente) e refogue a cebola com uma pitada de sal, até amaciar – demora cerca de dez minutos.

Junte o restante alho, gengibre e a malagueta e refogue mais uns minutos. Adicione as especiarias e deixe apurar mais uns minutos.

Adicione a manteiga e o tomate, encha a lata com água até meio para aproveitar, e verta na frigideira. Deixe refogar durante 15 minutos ou até o tomate estar macio, mexendo frequentemente. Coloque as coxas na frigideira, tape e continue a confecionar durante mais 45 minutos ou até a carne se soltar facilmente dos ossos. Tempere a gosto.

Junte os coentros e sirva de imediato.

Esta receita é parte integrante do livro "Dieta para a Diabetes", edição da ArtePlural, e com autoria de Katie e Giancarlo Caldesi.