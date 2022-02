Almôndegas sem carne

Preparação

Parta o pão em pedaços grandes e mergulhe-os numa taça de água. Deixe o pão ensopar durante cinco a dez minutos, até ficar mole.

Entretanto, pique as cebolas e ervas aromáticas bem finas.

Retire o excesso de água da taça onde tem o pão e junte as cebolas, o ovo, as ervas e as especiarias.

Com as mãos, amasse os ingredientes até obter uma massa espessa. Esta deve estar húmida, mas não ao ponto de não ser possível moldá-la em bolinhas. Se necessário, pode adicionar pão ralado.

Com as mãos, retire porções de massa do tamanho de colheres de sopa e molde-as em hambúrgueres ou bolinhas.

Aqueça o azeite numa frigideira, em lume médio, e frite os hambúrgueres ou bolinhas até ficarem de um tom castanho-doura do de ambos os lados.