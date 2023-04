Barquinhos tex‑mex

Preparação

Cozinhe a carne em azeite quente e, quando estiver cozinhada, adicione a mistura das especiarias, misture bem e adicione um copo de água morna. Deixe cozinhar até que a água evapore totalmente e a carne incorpore as especiarias.

Prepare os restantes acompanhamentos. Separe as folhas de alface lavadas e secas; corte o abacate e o tomate em cubinhos; esmague as tortilhas de milho; prepare o queijo ralado, a maionese e as natas azedas em recipientes separados, para que cada pessoa possa montar o seu "barquinho" na mesa.

Em cada folha de alface coloque uma porção de carne cozinhada, o queijo ralado, o tomate e o abacate, os molhos a gosto e, por cima, um pouco das tortilhas de milho partidas.

Sirva com uma limonada verde.

Molho de ervas e chipotle: misture todos os ingredientes e reserve no frigorífico até servir.