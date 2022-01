Salada picante de grão estaladiço e tomate

Preparação

Pré-aqueça o forno a 150 ºC.

Coloque duas variedades de tomate, com as faces cortadas voltadas para cima, num tabuleiro de forno. Regue com azeite e tempere com sal. Transfira para o forno e deixe assar lentamente durante uma hora, até o tomate começar a ganhar cor nas bordas. Retire do forno e deixe arrefecer.

Aumente a temperatura do forno para 200 ºC. Escorra o grão, coloque-o sobre um pano de cozinha limpo e afague-o para secar tanto quanto possível. Deite num tabuleiro de forno, regue com azeite e tempere generosamente. Disperse o grão de forma que fique bem distribuído numa única camada. Leve a assar durante 20 minutos, mexendo um par de vezes ao longo desse período, até ficar bem dourado – retire do forno se lhe parecer que o grão está a começar a ficar queimado.

Para fazer o molho, misture todos os ingredientes numa tigela grande e tempere a gosto. Polvilhe com um pouco de pimenta-de-caiena se o tempero estiver a precisar de rasgo.

Montar a salada: junte o grão, a cebola e a rúcula ou o agrião à tigela em que preparou o molho e misture bem. Amontoe um pouco de salada num prato de servir e finalize com os tomates assados e uma pitada de salsa. Sirva de imediato, ante que o grão fique empapado.