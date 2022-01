Brusqueta de abacate, tomate e cogumelos

Preparação

Toste os pinhões numa frigideira seca em lume brando durante dois minutos, até começarem a ficar ligeiramente acastanhados. Reserve.

Coloque o tomate numa taça, regue com um fio de azeite, tempere com sal e pimenta e envolva tudo delicadamente. Reserve.

Derreta um pouco de óleo de coco numa frigideira. Salteie os cogumelos em lume médio, mexendo com frequência, durante cerca de cinco minutos, até ficarem bem cozinhados e com um aspeto apetitoso. Tempere com sal e pimenta.

Entretanto, aproveite para torrar as fatias de pão tigre. Assim que saltarem da torradeira, esfregue-as com o dente de alho cortado ao meio, para dar sabor ao pão. Regue a torrada com um frio de azeite (também pode usar um creme de barrar vegan, se preferir) e coloque as torradas em pratos para servir.

Barre a polpa de abacate, esmagada, nas fatias de pão e cubra-a com os cogumelos salteados e os cubinhos de tomate. Polvilhe com pinhões tostados e o manjericão picado e saboreie de imediato.