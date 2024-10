Zayn Malik anunciou, este sábado, ter decidido adiar a sua digressão nos Estados Unidos, que arrancaria na próxima quarta-feira, em São Francisco, devido à morte de Liam Payne.

"Tendo em conta a perda dolorosa sofrida esta semana, tomei a decisão de adiar a etapa norte-americana da digressão 'Stairway to the Sky'", escreveu o antigo membro da banda One Direction, nas histórias da rede social Instagram.

O artista de 31 anos apontou que as datas anteriormente anunciadas serão reagendadas para janeiro.

"Publicá-las-ei assim que tudo estiver definido nos próximos dias. Os vossos bilhetes continuarão a ser válidos para as novas datas. Adoro-vos a todos e obrigado pela vossa compreensão", acrescentou.



© Zayn Malik

O músico não deu conta se as datas marcadas para o Reino Unido, por onde deverá passar de 20 de novembro a 4 de dezembro, se manterão inalteradas.

Recorde-se que Liam Payne morreu aos 31 anos, depois de saltar de um terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, a 16 de outubro.

"Liam, dei por mim a falar contigo em voz alta, na esperança de que me pudesses ouvir, mas não posso deixar de pensar, egoisticamente, que havia muito mais conversas para termos nas nossas vidas. [...] Perdi um irmão quando nos deixaste e não consigo explicar-te o que daria para te dar um abraço uma última vez, despedir-me de ti como deve ser e dizer-te que te amava e respeitava muito", confessou Zayn Malik, no dia seguinte, no Instagram.

