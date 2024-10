Já foram anunciadas as novas datas da digressão de Zayn Malik, que tinha sido adiada depois da morte de Liam Payne.

Através da página de Instagram do artista, de 31 anos, comunicaram que no dia 21 de janeiro o cantor vai atuar no The Anthem, em Washington, seguido dois concertos em Nova Iorque, no Hammerstein Ballroom at Manhattan Center.

Depois seguirá até Los Angeles e Las Vegas e termina no dia 3 de fevereiro em São Francisco.

© Instagram

