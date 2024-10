Duas jovens de 25 anos, que confessaram às autoridades dedicar-se à prostituição, terão estado com Liam Payne entre as 11h30 e as 16h00 de quarta-feira, dia em que o membro da banda One Direction caiu da varanda do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina. Contudo, as mulheres, que disseram ter sido contratadas numa plataforma de acompanhantes de luxo, asseguraram que o músico de 31 anos não consumiu drogas durante esse período e que estava bem.

“Bebemos álcool”, disseram as jovens, segundo noticiou o jornal La Nacion, com base em informações fornecidas por fontes próximas da investigação.

As jovens terão dado o seu depoimento logo na noite de quarta-feira, depois de o corpo de Liam Payne ter sido encontrado no pátio interior do hotel CasaSur.

“As testemunhas colaboraram. Não só nos seus depoimentos, mas também no acesso aos seus telemóveis. […] Do quarto onde o músico estava hospedado saíram mais cedo, mas do hotel saíram às 16h00 porque havia um problema: Payne não queria pagar-lhes”, afirmaram ainda.

Ainda que as jovens tenham assegurado que o cantor não consumiu drogas à sua frente, as autoridades encontraram várias substâncias no quarto de Liam, que estão em análise.

“As circunstâncias do caso estão a ser investigadas como uma 'morte suspeita', embora tudo indique que o músico estava sozinho quando ocorreu a queda e a passar por algum tipo de surto devido ao abuso de substâncias”, disseram fontes judiciais.

As autoridades estão também a tentar identificar a pessoa que forneceu os estupefacientes ao artista. Até ao momento, as suspeitas recaem sobre um empregado do hotel.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

