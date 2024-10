Para além de ter "esmagado" um computador portátil no lobby do hotel, o músico terá ainda fingido que "estrangulava" uma mulher que esteve com ele.

Um turista norte-americano que esteve hospedado no mesmo hotel que Liam Payne, o CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires, Argentina, revelou que o músico desmaiou pouco antes de morrer. "Houve um incidente em que ele, muito frustrado, esmagou um computador portátil no lobby. Depois, da última vez que veio, acabou por desmaiar", revelou a testemunha na entrevista 'Impact x Nightline: One Direction: Liam Payne’s Final Days'. O turista em questão contou que viu o ex-membro dos One Direction a vir ao lobby do hotel "várias vezes" causando sempre "distúrbios". Rebecca, uma outra mulher que estava no hotel, revelou ao jornal Daily Mail que viu Payne a agarrar uma mulher, que acredita que o estava a acompanhar, e a fingir que a "estrangulava". Os resultados da autópsia, recorde-se, dão conta que Liam Payne, de 31 anos, tinha várias drogas no organismo, incluindo cocaína, antidepressivos e uma substância conhecida como 'cocaína rosa', que mistura metanfetaminas, ecstasy e outras substâncias. O músico, de 31 anos, perdeu a vida depois de ter "saltado" do terceiro andar do hotel, segundo as autoridades confirmaram. __ Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660 Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159 SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545 Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707 Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535 Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.