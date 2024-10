A polícia avançou novas informações sobre a morte de Liam Payne. Segundo Pablo Policicchio, diretor de comunicação do Ministério de Segurança de Buenos Aires, o músico, de 31 anos, "saltou da varanda" do terceiro andar do hotel em que estava hospedado.

Payne foi dado como morto logo no local, confirmou ainda a Polícia Federal Argentina à revista People.

De recordar que as autoridades foram chamadas ao CasaSur Palermo Hotel pouco depois das 17h (hora local), sendo que o ex-One Direction morreu pouco depois.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

