Depois dos One Direction emitirem um comunicado em conjunto no qual reagiram à trágica morte de um dos membros, Liam Payne, eis que Louis Tomlinson (que também integrou o grupo) fez questão de deixar uma mensagem mais pessoal ao artista, de quem era bastante próximo e partilhava uma ligação de "irmãos".

"Sinto-me devastado a escrever isto, mas ontem perdi o meu irmão. O Liam era alguém que admirava todos os dias, uma alma generosa, divertida e positiva", começou por dizer.

"A primeira vez que conheci o Liam - ele tinha 16 anos e eu 18 - fiquei imediatamente maravilhado com a voz dele, mas mais importante, à medida que o tempo foi passando tive a oportunidade de ver nele o irmão que toda a vida desejei ter", realçou

"O Liam era um escritor incrível com uma grande sentido melódico. Falávamos várias vezes em voltar ao estúdio para tentar recrear a química na escrita que construímos na banda. E para registo, o Liam era na minha opinião a parte mais vital dos One Direction. A experiência dele desde muito novo, o timbre perfeito, a presença em palco, o seu talento para a escrita. A lista continua. Obrigada por nos moldares, Liam", completa.

Neste texto, Louis deixou ainda uma mensagem pessoal para Liam.

"Sinto-me mais que sortudo por te ter tido na minha vida, mas estou com grande dificuldade com a ideia de dizer adeus. Estou tão grato por nos termos aproximado desde da banda, a falar ao telefone por horas. Relembrar as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria contigo para o resto da vida. Adoraria dividir o palco contigo novamente, mas não foi assim", lamentou

"Quero que saibas que se o Bear alguma vez precisar de mim serei o tio que ele precisará na vida e contar-lhe-ei histórias do quão incrível o pai era", acrescentou, referindo-se ao filho de Liam Payne, de sete anos, fruto do relacionamento terminado com a cantora Cheryl Cole.

"Quem me dera ter tido a oportunidade de dizer adeus e dizer-te mais que uma vez o quanto eu te amava. Payno, meu rapaz, um dos meus melhores amigos, meu irmão, amo-te, mano. Descansa em paz", terminou.

Liam Payne morreu aos 31 anos, esta quarta-feira dia 16, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Também: One Direction reagem à morte de Liam Payne: "Estamos devastados"