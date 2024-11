Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, os colegas de Liam Payne da banda One Direction, estarão presentes no funeral do artista, segundo o Mirror. O The Sun avança com a informação de que a última despedida irá decorrer esta quarta-feira, dia 20 de novembro, em Inglaterra.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, o funeral será privado e contará apenas com os que eram mais próximos do cantor.

"O funeral do Liam acontecerá amanhã à tarde em Home Counties. A sua família fez tudo o que podia para organizar um serviço fúnebre 'perfeito' e dar-lhe a despedida que merece. O Liam pode ter sido uma estrela, mas para Geoff e Karen será sempre o seu menino. Vai ser um dia mesmo muito difícil", disse uma fonte ao The Sun.

Liam Payne, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, onde estava de férias.

Leia Também: Suspeito de ter vendido droga a Liam Payne quebra silêncio