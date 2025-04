Justin Bieber está de luto após a morte do avô, Bruce Dale.

O cantor de 'Sorry' fez uma homenagem através de uma sentida partilha na sua página de Instagram este sábado, dia 26 de abril.

"Avô, sempre fiquei com o teu dinheiro todo. Lembro-me de me dizeres especificamente que a avó já me dava uma semanada de 20 dólares", começa por dizer.

"Convencia-te sempre a gastares dinheiro em comida nos jogos de hóquei às sextas à noite. Mesmo relutante, davas-me sempre", continua.

Depois de realçar a personalidade mais reativa do avô nas partidas, Bieber notou: "Mal posso esperar para te reencontrar no céu".

"Vou sentir a tua falta. Vou relembrar sempre os tempos maravilhosos que vivemos", completou

