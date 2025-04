Ao longo das últimas semanas, Justin Bieber tem feito correr muita tinta na imprensa internacional devido aos seus comportamentos mais excêntricos, que levaram muitos a questionar se este não estaria viciado em drogas.

Esta sexta-feira, dia 25 de abril, o artista canadiano fez um desabafo na sua página de Instagram, lamentando a perseguição da imprensa.

"O leão. Acredito que Deus é o meu leão. O líder forte! Capaz de lutar por mim. Acredito que onde quer que eu esteja, ele está lá. No meio do caos, de alguma maneira Deus sempre me trouxe de volta a ele", começa por escrever.

"Hoje, perdoo-me pelo meu egoísmo e perdoo aqueles que quiseram usar-me e abusar de mim simplesmente porque queriam lucrar às minhas custas. Ou, que por causa da inveja que sentiam, queriam me fazer sentir pequeno, como eles se sentem", acrescenta.

"Não sou uma vítima. Mudei-me para Los Angeles a saber que lá está tudo f*****. (...) Mas será que poderemos reconhecer isso e mudar esta merda ou vamos deixar estes gajos a tratarem-me como merda e a não mudar leis ou outras coisas", atira.

"As pessoas morreram por causa disto. A princesa Diana é a primeira que me vem à cabeça. (...) Vamos fazer melhor, podemos por favor mudar?", pede por fim.