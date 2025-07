No passado fim de semana, a atriz brasileira Renata Brás revelou na sua página de Instagram que foi "assaltada pela terceira vez na mesma rua, no bairro da Bela Vista, em São Paulo".

A artista gravou dois vídeos para publicar na rede social e alertar os seguidores, deixando ainda um apelo para que alguma coisa seja feita para que haja mais segurança no país.

"Estava no banco de trás. Foi um susto. Levaram o meu telemóvel", começou por relatar, tendo contado que rebentaram o vidro do carro onde estava.

"Está muito perigoso em São Paulo. As autoridades têm que ver isto. É a terceira vez que isto acontece comigo", disse.

Mas não ficou por aqui e reforçou depois a sua mensagem: "O que quero deixar registado é que está muito perigoso. É um absurdo. As autoridades têm que fazer alguma coisa. Ficámos vulneráveis, não podemos sair à rua, não podemos fazer nada. Ainda bem que eu estou bem, mas o susto que apanhamos... E podia ser pior. Nunca sabemos a reação que vamos ter e não dá para conviver assim. Temos que sair do país, é isso? Não dá para viver aqui? Qual é a saída? Gostava de saber qual é a saída."

De acordo com a revista Quem, a atriz, que integra o elenco de 'A Praça É Nossa', no SBT, confessou na tarde de quarta-feira, dia 30 de julho, que ainda não tinha recuperado de todo o stress que sofreu com o assalto.