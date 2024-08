Silvio Santos era uma personalidade muito acarinhada e a família tem recebido enorme apoio dos fãs, e não podiam estar mais gratos.

Como nos mostra o Portal Leo Dias, à saída do funeral, no domingo, a família de Silvio Santos recebeu aplausos e gestos de reconforto dos fãs.

Duas das filhas de Silvio Santos, Rebeca e Daniela, fizeram questão de agradecer todo esse apoio. "Muito obrigada", disseram quando passavam de carro.

Também nas redes sociais, a família publicou uma mensagem em que agradece todo o carinho que tem recebido.

"Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de media, entidades e querido público brasileiro, queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja a ver e a receber todo este amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar-vos alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue a ser feito por e para os brasileiros", começaram por escrever.

"Da mesma forma com que ele vos amava, nós também amamos. Sentimo-nos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificando os nossos laços de gratidão com cada um de vocês. Muito, muito obrigada, família Abravanel", remataram.