Dias depois da morte de Angie Stone, os filhos da cantora 'quebraram o silêncio' e agradeceram aos fãs todo o apoio e carinho neste momento difícil.

"É com pesar que os filhos da cantora de R&B Angie Stone, juntamente com a restante família, querem agradecer a todos pelo amor neste momento extremamente difícil", começaram por escrever numa publicação que foi feita no Instagram.

"A Angie foi um exemplo para as mulheres e meninas negras no mundo inteiro. A Angie também amou e defendeu os homens negros com o seu hit 'Brotha'", destacaram.

"A Angie Stone foi uma pioneira do rap que começou com um trio de rap feminino, 'The Sequence', e que a levou à carreira a solo", lembraram depois.

Na mesma nota, pedem ainda "respeito e privacidade" neste momento em que lamentam a sua partida. "Embora a Angie não esteja mais connosco fisicamente, a sua família quer que mantenham o seu legado vivo", acrescentaram.

Leia Também: Cantora Angie Stone morre em acidente de viação. Tinha 63 anos