Angie Stone, conhecida pelas suas músicas estilo soul e R&B, morreu este sábado, 1 de março, aos 63 anos.

A cantora foi a única vítima mortal de um acidente de viação quando regressava com a sua equipa de um concerto em Montgomery, no Alabama, rumo a Atlanta.

De acordo com as declarações de Guy Todd Williams, a carrinha na qual viajavam dez pessoas capotou e a artista não sobreviveu ao acidente.

Angie Stone nasceu na Carolina do Sul, em 1961. Foi cantora, compositora, produtora e atriz. Começou por cantar gospel na igreja, tendo depois integradp projetos de hip-hop e R&B. Lançou o seu primeiro álbum, 'Black Diamond', em 1999.

A artista, que esteve na origem de sucessos como 'No More Rain (In This Cloud)' e 'Wish I Didn't Miss You', foi nomeada para três Grammys ao longo da sua carreira e recebeu três Emmys.

