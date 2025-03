Como é habitual, a cerimónia dos Óscares homenageou os atores, cineastas e pessoas da indústria de Hollywood que morreram no ano passado (ou mesmo este ano), mas houve uma estrela que ficou visivelmente de fora - Michelle Trachtenberg.

Com uma apresentação ao vivo de 'Requiem - Lacrimosa' de Mozart, o segmento 'In Memoriam', apresentado por Morgan Freeman, destacou alguns dos talentos falecidos, tais como Gene Hackman e James Earl Jones.

Freeman até reservou um momento para dar um grito especial em homenagem ao seu amigo e ex-colega de elenco de 'Unforgiven', Gene Hackman, afirmando: "Ele recebeu dois Óscars, mas, mais importante, conquistou os corações dos amantes de cinema em todo o mundo".

Shelley Duvall, Donald Sutherland, Maggie Smith, David Lynch e Bob Newhart também estavam entre os homenageados durante o momento emocionante da 97.ª cerimónia, que foi transmitida ao vivo do Dolby Theatre, em Los Angeles.

No entanto, claramente ausente do segmento estava Michelle Trachtenberg, que morreu no dia 26 de fevereiro, aos 39 anos. Apesar de não aparecer no segmento ao vivo, a morte da atriz de 'Gossip Girl' foi inserida no site oficial da Academia.

De notar que a causa da morte de Michelle Trachtenberg foi considerada "indeterminada" pelo Instituto Médico Legal da cidade de Nova Iorque na passada quinta-feira, 27 de fevereiro.

Veja o In Memoriam dos Óscares 2025 abaixo.

