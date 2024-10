Emma Heming, mulher do ator Bruce Willis, vai receber o Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope. O prémio é dado pela Association for Frontotemporal Degeneration, como forma de reconhecer a contribuição da ex-modelo para sensibilizar para a demência frontotemporal, a doença de que sofre o marido.

O prémio será entregue no dia 3 de abril do próximo ano, na nona gala Hope Rising Benefit, em Nova Iorque (EUA).

"Sinto-me honrada por ter sido selecionada para este prémio em nome da nossa família, e de todas as famílias, ao navegar nesta desagradável doença", disse Emma Heming, citada pela Hello!.

"Revelámos o diagnóstico do Bruce para aumentar a consciência global para a urgência do diagnóstico deste tipo de demência, tratamentos e cura. O meu objetivo, agora e sempre, é construir esperança e apoio para os cuidadores e os pacientes", acrescentou.

De recordar que o diagnóstico do ator foi tornado público pelos familiares em fevereiro de 2023. Desde então, Bruce Willis foi obrigado a deixar a sua carreira na indústria do cinema.

